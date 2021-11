“Europa cinema al femminile” ​terzo appuntamento con la rockstar Nico e una giovane mamma spagnola

Europa cinema al femminile è una rassegna cinematografica che promuove film di autrici provenienti da tutta Europa. Realizzata con il contributo di regione Campania e Fondazione film commission regione Campania e fortemente voluta dall'European National Institutes of Culture, la rassegna è organizzata da un’idea di Antonella Di Nocera.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Le registe europee si danno appuntamento: a Napoli nasce... IL TEATRO «Spettacolo. In altre parole», a Salerno la prima... HOLLYWOOD Sesso scomparso al cinema, così Hollywood è diventata...

L’iniziativa vede la straordinaria collaborazione di ben dodici istituti di cultura europei e della rappresentanza in Italia della commissione europea. Un evento internazionale d’eccezione per la città, con tredici paesi coinvolti e proiezioni in presenza. Europa cinema al femminile si svolge dal 28 ottobre al 20 dicembre all’Institut français di Napoli “Le Grenoble”. Sedici in tutto i lungometraggi internazionali e tredici corti per un totale di 9 giornate di proiezione.



Programma 8 novembre

Introduce la curatrice Antonella Di Nocera alle ore 17.30 “La hija de un ladrón”, di Belén Funes, fiction, 102', Spagna 2019. Sarà presente in sala il direttore dell’Instituto Cervantes Nápoles, Ferran Ferrando Melià. Alle ore 19.30 “Nico”, 1988 di Susanna Nicchiarelli, fiction, 93’, Italia 2017. L'ingresso è gratuito ma con obbligo di certificazione green pass obbligatoria. Per info www.1506film.com e www.institutfrancais.it.