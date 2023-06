Fabrizio Bosso, omaggio a Pino Daniele

Dopo tre anni di stop forzato causa Covid, tornano gli eventi organizzati dall’Associazione Culturale “Majeutica” con la direzione artistica del M° Domenico Birnardo. In concerto per l’apertura degli eventi al palazzo della Cultura il duo formato da Bosso e l’italo-inglese Julian Oliver Mazzariello con lo spettacolo Il cielo è pieno di stelle, per raccontare uno dei cantautori partenopei più amati nel mondo della musica. «Pino Daniele ci ha lasciato della musica meravigliosa e ci siamo resi conto di avere un sacco di materiale su cui lavorare - dice il trombettista torinese - ma è stata anche una grande responsabilità andare a toccare della musica così perfetta e immacolata senza il testo. È stata una bella sfida che io e Julian abbiamo voluto affrontare con gioia».



Servizio di Dalia Coronato