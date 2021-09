Firenze, polizia e Guardia di Finanza fermano ascesa di clan camorristico: 10 arresti

(LaPresse) Blitz di Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Firenze a Firenze e in alcune località nelle provincie di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza, con cui è stata fermata l'ascesa di un clan camorristico: 13 le persone indagate. Come spiegato dal direttore centrale Anticrimine polizia di Stato, il clan avrebbe anche compiuto un attentato incendiario verso un locale gestito da un clan rivale. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione a delinquere, con l'aggravante mafiosa, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.