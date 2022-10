Francesco Patanè al teatro Ricciardi di Caserta

Il Teatro Ricciardi torna ad essere salotto dei dialoghi d’autore con la rassegna Capua film festival condotta da Francesco Massarelli, un evento a cadenza mensile che permette di conoscere da vicino i protagonisti del cinema italiano, in collaborazione con Capua Luogo della lingua festival e Venezia a Napoli.

Con la serata speciale dedicata al film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, in sala Francesco Patanè, attore principale della pellicola-esordio di Elodie. «Abbiamo cercato di raccontare una storia che fino a quel momento per me era sconosciuta – dice l’attore – essendo genovese sono distante dai fatti riguardanti la mafia garganica, ma con il regista abbiamo lavorato molto facendo prevalere le emozioni e l’istinto sulla ragione e la logica; un modo di imparare a vedere la vita filtrandola anche in maniera poco lucida».

Il film tratto dal omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, dopo l’accoglienza al festival di Venezia, diventa campione d’incassi al botteghino, risultando tra le pellicole più viste della settimana.

Video di Dalia Coronato