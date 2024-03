Fulvio Filace, l’appello dei genitori: «Dopo mesi non sappiamo cosa è successo»

«Abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo che pagheranno tutti. Ci hanno portato via un figlio per la loro superficialità». Dove erano i dispositivi di sicurezza? Cosa ci faceva un tirocinante a bordo di un’auto prototipo? Gli studenti sapevano fin in fondo cosa stavano testando?

Restano ancora tanti – troppi - gli interrogativi senza risposta che ruotano attorno alla morte di Fulvio Filace, il giovane tirocinante del Cnr che lo scorso giugno perse la vita, nell'incendio di un'auto sperimentale, insieme alla ricercatrice dell'Istituto Stems del Cnr Maria Vittoria Prati.

Servizio di Alessio Liberini