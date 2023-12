Gianluca Ariemma vince con George Orwell

Attore casertano vince con George Orwell “Open Mic Farm”, una versione di Animal Farm riadattata da Gianluca Ariemma, vince il premio di regia della XXIII Edizione di Fantasio Festival e viene appena selezionata per la prossima edizione del Festival di Avignon Le Off 2024. L’opera dell’attore casertano, che cura anche la regia, mette in scena due maiali, colti e astuti politici, che si affrontano nella lotta al potere per il controllo della fattoria. Insieme all'autore e regista anche Salvo Pappalardo e Giulia Messina, vincitrice del Premio Hystrio alla vocazione che interpretano tutti i personaggi della favola distopica.



Gli animali della fattoria di Orwell, con un microfono in mano, ci mettono di fronte alla crudeltà degli esseri umani attraverso il satirico linguaggio della stand up comedy. In scena, i attori con il fiato per reggere la corsa dai ritmi serrati, per raccontare le due facce di chi governa mentre parla a viso aperto al popolo, come Bruto con le mani ancora sporche del sangue di Cesare.

Servizio di Dalia Coronato