Enel, top sponsor della maglia rosa, “accende” Napoli con “Light cycles”, installazione di luci e parole per celebrare i 60 anni dell’azienda in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia in città. L’opera di Arthur Duff, a cura di Valentina Ciarallo, sarà a Castel dell'Ovo il 13 e 14 maggio.