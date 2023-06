Giulia Tramontano, Chi l'ha visto scatena le polemiche per il servizio sul femminicidio della 29enne incinta al settimo mese

Il servizio di apertura su Giulia Tramontano, trasmesso durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto lo scorso 7 giugno 2023, sta suscitando molte discussioni in rete tra coloro che seguono abitualmente la trasmissione. Cosa potrebbe esserci di così scandaloso nel programma di Rai Tre al punto di scatenare una polemica così crande? E perché i telespettatori stanno esprimendo il loro scontento sui social network? Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo in diretta televisiva e che cosa è stato mandato in onda durante l’apertura del programma condotto da Federica Sciarelli.

Foto Kikapress, ufficio stampa Rai; music by Korben MKdB