Giuseppe Bonito al Teatro Ricciardi presenta il suo terzo lavoro, L’Arminuta. Da romanzo best seller di Donatella Di Pietrantonio a unica opera italiana selezionata al Festival del Cinema di Roma, la pellicola arriva a Capua con il regista ospite in sala. All’intervista condotta dal direttore artistico Francesco Massarelli, l’autore del progetto filmico confessa che da tempo desiderava fare un viaggio nel mondo femminile. «Trovo che le donne hanno sempre qualcosa di più interessante da dire – dichiara il cineasta - mi piaceva l'idea di raccontare un mondo dove due madri molto diverse tra loro si incontrano. La protagonista di questo film è una ragazzina di tredici anni, il periodo dell’adolescenza che preferisco di più, perché è il primo affaccio al mondo degli adulti, un momento narrativo denso di possibilità drammaturgiche».

«Bonito si avvale di un cast meraviglioso – continua Massarelli - in cui è naturale che nasca immediato nello spettatore un profondo amore per la piccola Adriana (Carlotta De Leonardis), ma meritano una particolare sottolineatura anche l'innocenza violata della protagonista interpretata da un’elegante Sofia Fiore; ed il mal di vivere della "seconda madre" aggiunto dalla struggente e intensa Vanessa Scalera>>. La proiezione del film continua fino al 10 novembre, alle ore 18.00 e alle ore 21.00. Il programma è in continuo aggiornamento sul sito www.teatroricciardi.it

Video di Dalia Coronato