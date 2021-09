Gli ozi di Ercole al ​Parco Archeologico di Ercolano

Fortemente voluto dal direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, che ne ha affidato la cura a Gennaro Carillo, “Gli ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno” è un ciclo di incontri che porterà a Ercolano, nell’arco di un mese, fino al 16 ottobre, protagonisti della cultura e dello spettacolo italiani. Un invito a condividere e rivivere gli spazi del Parco, insieme a quelli della cultura territoriale.



Motivo conduttore del ciclo – corollario di due mostre importanti promosse dal Parco, rispettivamente dedicate ai legni e al cibo – sarà la cultura materiale, indagata nei suoi aspetti antropologici, storici, filosofici e soprattutto come elemento costitutivo dell’immaginario occidentale. Il tema della materia e del corpo offrirà lo spunto per una riflessione più ampia sulla questione del desiderio e dell’appetito, in un andirivieni costante tra antico e moderno e un’attenzione peculiare riservata all’eros. Un programma con una forte coerenza interna, in un luogo, la città antica di Ercolano, in cui abbondano i segni perturbanti della vita quotidiana di due millenni fa. La rassegna è stata realizzato con il finanziamento dello Stato Italiano e della Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020.