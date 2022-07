Global Youth Tourism Summit, a Sorrento giovani di 60 Paesi siglano il patto per il turismo sostenibile

(LaPresse) Il Global Youth Tourism Summit è il primo evento mondiale rivolto ai giovani di tutto il pianeta per confrontarsi, alla pari con le istituzioni, sui temi del turismo e della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro. Per questa prima edizione dell'evento Unwto, in collaborazione con il ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo, ha coinvolto più di 130 giovani, tra i 12 e i 18 anni, provenienti da 60 Paesi. I ragazzi hanno siglato un documento, denominato Sorrento Call to Action - Youth for a Sustainable Tourism, che da le linee guida per il turismo del futuro, al centro le 3 P: People, Planet, Prosperity. Ai lavori hanno preso parte il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e l'amministratrice delegata di Enit, Roberta Garibaldi.