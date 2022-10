Governo, De Luca: «Su La Russa operazione Scilipoti e Fontana troglodita»

(LaPresse) «Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione per l'elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell'altro. Non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica ma di politica politicante». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando al 37esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. «Ignazio Benito Maria La Russa e lo dico per esteso per essere corretto, la seconda carica dello Stato dovrebbe andare vestito un po' meglio, senza la panza e la camicia da fuori - ironizza - Fontana, un troglodita, è persino pericoloso, perché in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario». Poi il governatore campano insiste: «L'operazione su La Russa della Meloni è una operazione Scilipoti, si sono comprati i voti e poi alla prossima distribuzione degli incarichi lo verificheremo».