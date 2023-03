Governo, De Luca su Salvini: «Lo porto nel cuore come una reliquia»

(LaPresse) Vincenzo De Luca ha parlato a Benevento in occasione dell'inaugurazione dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità che colega il capoluogo campano con Bari. Il presidente della Regione Campania ha salutato anche il vice presidente del Consiglio, suscitando le risate delle persone presenti in sala. «Benvenuto al ministro Salvini che è qui con noi questa mattina. Nonostante le apparenze il minstro Salvini lo porto nel cuore come una reliquia», ha detto De Luca. «Battute a parte, abbiamo avuto frequentazioni con il ministero delle Infrastrutture che io considero un ministero chiave».