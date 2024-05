Governo, Tajani a Napoli: «Su autonomia e premierato opposizioni dicano che vogliono»

EMBED

(LaPresse) «Siamo in campagna elettorale, non vale neanche la pena replicare. Noi parliamo di progetti, di proposte, di come migliorare il Paese. Poi l'opposizione fa l'opposizione, ripete sempre le stesse cose ma noi andiamo avanti a governare bene l'Italia. Non vale la pena fare polemiche su queste cose io non l'ho mai fatta e non la farò. L'opposizione dica ciò che ritiene poi giudicano i cittadini, votano i cittadini». Così da Napoli Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alle parole di Elly Schlein su premierato e autonomia.