Green pass, De Luca: «Sindacati si nascondono dietro al dito»

(Agenzia Vista) Napoli, 10 settembre 2021

«Tra le cose sconcertanti ci sono anche le posizioni dei sindacati, che si nascondono dietro dito. Hanno chiesto per anni e decenni la partecipazione alle decisioni, oggi sono contro la partecipazioni. Sono pronti a fare i subalterni.. Non siete più interessati a non far esplodere focolai nelle fabbriche?», così Vincenzo de Luca parlando del green pass.

