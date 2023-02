De Luca difende Berlusconi: «Intollerabili le parole di Zelensky»

(Agenzia Vista) Napoli, 24 febbraio 2023

«Il Presidente del Consiglio è stato a Kiev e ha fatto una conferenza stampa nel corso della quale Zelensky ha fatto apprezzamenti pesanti nei confronti di Berlusconi. Non sono sospetto di particolari afflati e di simpatia per Silvio Berlusconi, ma credo che non sia tollerabile quello che ha ritenuto di fare Zelensky. Berlusconi non ha conosciuto i bombardamenti nel suo quartiere, ma dovremmo ricordare a Zelensky che non bisogna farsi bombardare casa per esprimere un'opinione diversa dalla sua. Credo che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto bene a non replicare, a non dire nulla in occasione della conferenza stampa, ma sarebbe bene ricordare a Zelensky che noi siamo l'Italia e nel nostro Paese c'è ancora la libertà di esprimere delle opinioni anche quelle che non si condividono o si considerano completamente sbagliate». Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

