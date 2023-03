Guerriglia ultras a Napoli, primi arresti

EMBED

Primi arresti per gli scontri tra ultras ieri a Napoli prima e dopo la partita di Champions tra gli azzurri e l'Eintracht. Otto fermati nella notte, cinque italiani e tre tedeschi. Ma il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Sei uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti o contusi. Riunione in prefettura per fare il punto della situazione e la conta dei danni. Il centro città devastato dai tifosi arrivati da Francoforte in 600 nonostante il divieto di assistere al match. Danneggiati locali, incendiate diverse auto, compresa una della polizia. Sul selciato trovata anche una pistola. Da Berlino è arrivata la condanna delle violenze.