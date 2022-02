I Virtuosi di San Martino al Teatro Ricciardi

I Virtuosi di San Martino presentano al Teatro Ricciardi il re della risata. Totò che tragedia è il titolo del secondo appuntamento della rassegna INcanto diretta da Tony Laudadio. Lo spettacolo - scritto da Roberto Del Gaudio, con l’elaborazione musicale e la regia di Federico Odling, rispettivamente voce e violoncello del gruppo partenopeo, con il flauto di Vittorio Ricciardi, il violino di Francesca Strazzullo e la chitarra di Vito Palazzo - affrontano il repertorio del principe De Curtis, scoprendo l’aspetto più privato del grande attore napoletano e una storia sentimentale poco nota: il tormentato amore con la ballerina Liliana Castagnola.

L’ensemble è nota per riuscire ad elaborare in maniera innovativa la rivisitazione di materiali di repertorio, attingendo alla tradizione della canzone popolare, in una formula che guarda con curiosità alla musica “colta” e al teatro, tra avanspettacolo e opera.

«I Virtuosi di San Martino sono gli interpreti più illustri per incarnare tradizione, popolarità e rivoluzione – afferma il direttore artistico Laudadio - in linea con i quattro appuntamenti di una rassegna che vuole approfondire in maniera differente grandi personaggi dello spettacolo».

A marzo il prossimo appuntamento per INcanto è “Venere Tascabile” di Antonio D’avino, con Carmen Pommella nei panni di Laura Betti.



Servizio di Dalia Coronato