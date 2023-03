Il coro per strada dei tifosi dell'Eintracht: «Napoli vaff...»

Le immagini della sfilata dei tifosi dell'Eintracht che intonano il coro «Napoli, Napoli vaff...» per la strade del capoluogo partenopeo, dove si sono verificati scontri con le forze dell'ordine, con lancio di oggetti, petardi e auto (anche della Polizia) e cassonetti incendiati. In mattinata tre nuovi autobus di tifosi tedeschi hanno portato 150 ultras dall'aeroporto di Capodichino nell'hotel del lungomare di Napoli, dove si sono concentrati circa 600 tifosi, compresi 250 ultras dell'Atalanta storicamente gemellati con l'Eintracht. Sarebbero tutti sforniti di biglietto per assistere al match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte in programma questa sera allo stadio Maradona.