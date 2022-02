Il ministero boccia il piano paesaggio, De Luca contro la dirigente Cipollone: «Ci faccio il brodino»

(Agenzia Vista) Napoli, 11 febbraio 2022

«Se in un territorio c'è un accumulo di ecoballe che è diventato parte del paesaggio, va tutelato. Io non ho il bene di conoscere la dottoressa Cipollone, ma è la dottoressa Cipollone che ci ha mandato queste contestazioni. Secondo voi con le varie Cipollone realizziamo il Pnrr? Al massimo ci facciamo il brodino», così De Luca in diretta Facebook dopo una bocciatura del piano paesaggio.

Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev