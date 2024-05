«La cultura deve essere diffusa, deve contaminare tutti. Non è un caso se l’articolo 9 della Costituzione parla di cultura come patrimonio della nazione». Per i cent’anni del museo Correale di Sorrento, Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura, a Sorrento cent’anni dopo Giovanni Gentile. L’allora ministro della Cultura (era esattamente il 10 maggio del 1924), inaugurò quello che poi sarà definito da Amedeo Maiuri, «il più bel museo di provincia italiano».

Servizio di Ilenia De Rosa