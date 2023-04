Il no di Schlein a De Luca: «Sfavorevole a terzo mandato»

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023

«Ci siamo confrontati qualche giorno fa in una riunione che ha voluto affrontare il tema più largo delle riforme che sta portando avanti la maggioranza: l'elezione diretta dei presidenti delle province, e l'abolizione del secondo turno anche nei comuni inferiore ai 15 mila abitanti. In questa occasione è venuto fuori il tema del terzo mandato. Ci siamo presi qualche giorno per riflettere su questi temi, anche se il mio orientamento resta piuttosto sfavorevole. Storicamente c'è una ragione a questo limite». Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, rispondendo al Direttore di agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, su un possibile terzo mandato di Vincenzo De Luca.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev