(Agenzia Vista) Napoli, 05 agosto 2022

«Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a Dries Mertens». Lo ha annunciato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Comune Napoli

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev