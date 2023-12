Immacolata, arcivescovo Napoli affida a Maria donne vittime di violenza

(LaPresse) «Maria, donna della speranza, a te affidiamo le donne che a causa della violenza e del sopruso hanno perso ogni speranza nel futuro, sentendosi tradite nell’intimo da chi un giorno aveva promesso di amarle e custodirle. Sii tu la loro consolazione, sii tu la carezza che conforta i loro visi ormai timorosi a causa di mani che non hanno offerto carezze delicate ma pugni dolenti! Ridesta in esse la fiducia nella promessa di Dio e dona loro di credere che c’è ancora possibilità di vita, di nuove primavere, di nuovi inizi perché l’amore del tuo Figlio fa davvero nuove tutte le cose e fa germogliare fiori perfino tra il grigiore dell’asfalto. Maria donna della speranza prega per loro, prega per noi!». Sono le parole contenute nell'omelia recitata dall'Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, per la celebrazione dell'Immacolata nella Chiesa del Gesù Nuovo.