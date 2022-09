In Campania oltre 3.300 donne tumore a seno, impegno Regione

Sono 37mila in Italia le donne con tumore al seno, 3300 in Campania di cui il 10% della grave forma di tipo metastatico triplo negativo. Oggi sono disponibili terapie innovative sulla quali la Campania sta lavorando in ottica di miglioramento del proprio servizio sanitario in area oncologica. Ed è per questo motivo che è stata scelta Napoli come sede di un incontro per fare il punto sulla presa in cura delle pazienti con tumore al seno. Protagonisti al dibattito sia rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali che le associazioni di volontariato e dei pazienti. Al tavolo dei relatori Maria Rosaria Romano, dirigente Uod assistenza ospedaliera della Regione Campania.

Organizzato da Mapcom consulting, il “Focus sul cancro al seno” (Focus on breast Cancer) ha visto anche gli interventi di Marcella Marletta, consigliere della federazione associazioni volontariato oncologico e Loredana Pau, vicepresidente e coordinatrice delle associazioni Europa Donna Italia.