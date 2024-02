In piazza per il diritto alla salute, «Sanità pubblica smantellata»

Napoli si ferma per manifestare. Per gridare aiuto alle istituzioni. Si chiede una Sanità per tutti, che non sia allo stremo. Oggi, 23 febbraio, centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza del Gesù. Il corteo, coordinato dalle sigle e associazioni più disparate, è partito alle ore 15 alla volta della sede della Regione.