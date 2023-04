Inaugurata alla Reggia di Caserta la personale dedicata a Biberstein

Inaugurata alla Reggia di Caserta la personale dedicata a Michael Biberstein - Beyond, a cura di Marina Guida. Un invito a guardare oltre, una mostra immersiva dove ad essere protagonista è l’enigma della percezione, alimentando contrasti fra toni caldi e toni freddi, ottenuti per graduali diluizioni della densità della materia pittorica.

Immensità, sublime e mistero, questi i fondamenti attorno ai quali ruotano i lavori dell’artista svizzero, per la prima volta esposti in Italia in uno spazio istituzionale.

La mostra, organizzata in collaborazione con la Galleria Giorgio Persano di Torino, è stata selezionata dal Comitato scientifico del Museo attraverso il bando di valorizzazione partecipata del primo semestre 2023 della Reggia di Caserta. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 5 giugno negli Appartamenti della Regina. La visita è inclusa nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento al Museo.



Servizio di Dalia Coronato

Video di Dalia Coronato