Incendi, preso piromane a Caserta

(LaPresse) La polizia di Caserta ha arrestato un cittadino di origine rumena, per l’incendio appiccato sui Monti Tifatini. L'uomo individuato mentre alimentava il fuoco con delle sterpaglie, in prossimità delle alte fiamme che stavano interessando la vegetazione circostante alle cave in disuso nei pressi della località 'Centopertose'. Tuttora in corso le operazioni di spegnimento a cura dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, i quali stanno operando per domare le fiamme, estese fino ai confini con i comuni di Casapulla e Caserta. La vastità del rogo ha reso necessario fare ricorso ai mezzi aerei antincendio, con l’impiego di elicotteri e Canadair.