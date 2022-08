(Agenzia Vista) Napoli, 30 agosto 2022

A Savignano Irpino, in provincia di Avellino, l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha interessato un autotreno in transito carico di balle di fieno. Il conducente è in salvo ed è stata evitata la propagazione delle fiamme agli edifici vicini.

Vigilfuoco Tv

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it