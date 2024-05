Incendio nell'Oasi Wwf Cratere degli Astroni, arrestati i due piromani

EMBED

Nell'estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un'area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l'incendio che si propagò distrusse 40 ettari di vegetazione, otto dei quali all'interno della Riserva naturale Oasi Wwf Cratere degli Astroni. Per questo due uomini, grazie alle indagini del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli del gruppo carabinieri forestale, sono ora agli arresti domiciliari, e destinatari di un sequestro preventivo. Sono accusati di incendio boschivo, disastro ambientale e distruzione di beni paesaggistici e di habitat naturale di interesse comunitario.