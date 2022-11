«Insorgiamo», imbrattate le vetrine a Napoli

(LaPresse) Oltre 10mila persone hanno sfilato in corteo a Napoli per la manifestazione 'Insorgiamo', organizzata dai collettivi della città di Napoli. I manifestanti sono partiti da piazza Garibaldi per giungere a piazza Municipio, dove si trova palazzo San Giacomo, sede del Comune. Durante il tragitto gli aderenti al gruppo Fridays for Future hanno esposto un manifesto davanti l'ingresso del Porto di Napoli con scritto «Oggi in nave domani a nuoto», in protesta contro le grandi navi che attraccano al porto di Napoli. Arrivati davanti un negozio Enel alcuni hanno imbratto le vetrine con della vernice e, in dei bidoni, sono state date alle fiamme le bollette di gas e luce. Tensione all'arrivo in piazza Municipio, dove la Polizia era schierata davanti all'ingresso di Palazzo San Giacomo, ma la manifestazione si è conclusa senza scontri. In piazza numerose sigle tra cui: Si Cobas, Iskra, lavoratori GKN, Fridays for Future, il movimento per la casa di Roma, rappresentanti degli operai ex Ilva di Taranto, il movimento studentesco di Napoli, movimento disoccupati 7 novembre, disoccupati Scampia.