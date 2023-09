«Io Capitano» di Matteo Garrone rappresenta l'Italia nella corsa agli Oscar

Sarà «Io Capitano» di Matteo Garrone a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Il film che ha vinto alla Mostra di Venezia il Leone d'argento per la regia, martedì scorso è stato proiettato al Cinepolis di Marcianise alla presenza del regista e di tutto il cast.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il centro sociale Ex Canapificio e con il Movimento migranti e rifugiati. Il film è ispirato alla storia vera di Mamadou Kouassi, attivista del centro sociale Ex Canapificio e leader del Movimento migranti e rifugiati di Caserta. «È lui il vero capitano», ha detto Garrone nella presentazione che ha preceduto la proiezione.

Servizio di Maria Beatrice Crisci