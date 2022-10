Ischia, condannati due dirigenti comunali per danno erariale

(LaPresse) Due dirigenti del Comune di Forio di Ischia, in provincia di Napoli, condannati per un danno erariale di circa 320mila euro: lo stabilisce la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania dopo un’indagine svolta dai dalla guardia di Finanza di Napoli e dalla Corte dei conti attraverso cui si è ricostruito e quantificato il danno erariale derivante dall’illegittima installazione di sistemi per il rilevamento degli ingressi in zone a traffico limitato senza le previste autorizzazioni ministeriali. Una condotta negligente e in violazione dei doveri d’ufficio che ha comportato per il Comune di Forio esborsi derivanti dall’emissione di verbali, circa 21.000, di infrazione e dall’annullamento generalizzato successivo con le relative spese di postalizzazione e di giustizia, poste a carico dell’ente.