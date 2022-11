Ischia, il parroco di Casamicciola: «Piangiamo famiglie splendide»

(LaPresse) «Hanno scavato i miei parrocchiani. Io, più che altro, sono stato vicino alle persone. Questo è il mio ruolo: restare con loro per mostrare la mia vicinanza e per dare il mio conforto». Lo ha dichiarato a LaPresse il parroco di Casamicciola, don Gino Ballirano. «Non ricordo bene tutte le persone che hanno perso la vita in questa tragedia, ma la buona parte sì. Soprattutto le due famiglie tra loro parenti. Famiglie splendide», ha aggiunto don Gino. «Più che dire, in questo momento, quello che più vale è un abbraccio. Come Papa Francesco ha detto più volte: il silenzio e l'abbraccio», ha concluso il sacerdote.