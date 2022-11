Ischia, Musumeci: «Stato di emergenza e due milioni, Meloni andrà il prima possibile»

(LaPresse) «Il Cdm ha disposto un primo stanziamento di due milioni di euro. Lo stato di emergenza disposto per l’isola di Ischia durerà un anno. Simonetta Calcaterra è stata nominata commissario straordinario». Così il ministro per il Sud, Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri convocato in via straordinaria dopo la frana che ha travolto Ischia. «Il presidente Meloni andrà sull'isola il prima possibile ma non prima di avere chiaro il quadro, anche sui dispersi».