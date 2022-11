Ischia, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi

(LaPresse) Continua il lavoro dei Vigili del fuoco a Ischia per la ricerca dei dispersi e nelle operazioni di soccorso alla popolazione. Sull'isola operano 185 unità tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team Usar (Urban Search and Rescue), Coem (Comunicazione in emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra. Nella clip video il lavoro di ricerca dispersi nella zona di via Celario, nella parte alta di Casamicciola Terme.