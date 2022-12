Ischia, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco

(LaPresse) Proseguono le ricerche dell'ultima ragazza ancora dispersa dopo la frana di Casamicciola: oggi niente pioggia a Ischia, condizione che sta consentendo di proseguire le ricerche con le operazioni concentrate tra via Celario e via Santa Barbara. In totale sono 220 i vigili del fuoco presenti sull'isola con 83 mezzi di soccorso.