Ischia, Salvini: «Sindaci non vanno puniti ma aiutati»

(LaPresse) «I sindaci non vanno puniti ma vanno aiutati a fare il loro lavoro». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo all'assemblea di Alis, oggi a Roma. «Su Ischia c'è da pregare, da approfondire, e non da speculare come qualcun altro sta facendo», aggiunge il segretario della Lega.