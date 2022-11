Ischia, sommozzatori a Casamicciola alla ricerca dei dispersi

(LaPresse) Sono 150 i vigili del fuoco impegnati a Ischia, dopo la frana che ha travolto Casamicciola. Tra loro elicotteristi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra utili a liberare le aree invase dal fango, specialisti sommozzatori e dronisti. Nella clip il nucleo sommozzatori impegnato al porto di Casamicciola per verificare l'eventuale presenza di dispersi in alcune automobili trascinate in mare dall'ondata di fango.