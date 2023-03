Italia-Inghilterra, a Napoli ignorata l'ordinanza anti-alcol

(LaPresse) Completamente ignorata l'ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che vietava in determinate aree della città, tra cui piazza Municipio e la Stazione Marittima, la vendita di alcol, bottiglie di vetro e lattine. La stessa ordinanza concedeva esclusivamente la vendita di bibite in bicchieri di carta o plastica leggera. I tifosi inglesi, giunti in massa danti al Maschio Angioino, per tutti il giorno hanno però bevuto birra, consumata per lo più in bottiglie di vetro, l'intervento della Polizia Municipale, per far rispettare l'ordinanza, arrivato solo nel pomeriggio inoltrato.