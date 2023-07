L'Amerigo Vespucci fa scalo a Marsiglia, prima tappa del giro del mondo

Salpata dal porto di Genova lo scorso primo luglio, l'Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare, che farà il giro del mondo per i prossimi 20 mesi, ha fatto scalo a Marsiglia per la prima tappa del suo lungo viaggio in cui toccherà 31 porti di 28 paesi. É la nave più antica della Marina italiana, con 92 anni di navigazione. «Visiterà il mondo portando l'Italia in giro per il mondo, portando molta Italia e il Made in Italy in giro per il mondo», ha spiegato il capitano Luigi Romagnoli. «Prima di tutto, da sola, è una nave sostenibile, usiamo le vele per almeno il 60% della navigazione, soprattutto quando abbiamo i nostri cadetti a bordo, che forniscono la forza lavoro per navigare», ha adetto ancora.