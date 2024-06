L'Università Federico II di Napoli celebra i federiciani con la “Giornata dello studente”

“Crescere oltre le aule”. Attraverso la passione, raccontando i sogni, tramite le speranze e, perché no, vincendo i momenti bui. Crescere raccontando la propria storia al di là delle aule universitarie, superando i confini accademici. È la “Giornata dello studente federiciano. Crescere oltre le aule”, e si è tenuta oggi al Centro Congressi della Federico II in via Partenope. Una giornata densa, ricca di appuntamenti e piena di emozioni. Dal teatro allo sport, dalla vita al ricordo, dalla risata alla commozione. Una giornata a più tempi all’interno dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’ateneo. «La giornata dello studente è dedicata alla comunità studentesca, ‒ ha dichiarato la prorettrice Rita Mastrullo ‒ vogliamo dare uno spazio ai nostri ragazzi per far loro raccontare come crescono. Non solo nel loro percorso professionale, ma nel loro arricchimento come persone. Stamattina abbiamo iniziato con la premiazione delle squadre vincitrici dei tornei della rassegna “800 anni di sport”. Dopo c’è stata la presentazione di un webtoon realizzato per la Federico II e a seguire è stato con noi il maestro Vincenzo Salemme, che ha chiacchierato con i nostri studenti».