La compagnia Vulìe Teatro al Civico14 di Caserta porta in scena il rapporto di coppia e il melodramma amoroso attraverso l’uso e l'abuso delle trasmissioni televisive. Il presentatore Gabriele Rossi (interpretato da Michele Brasilio) insieme alla dottoressa Benedetta Vizzicari (Marina Cioppa) mettono in atto i conflitti psichici che nascono quando si cerca di condividere la propria individualità rischiando di cedere quell’unicità vera solo a parole. I valori fondamentali dell’amore vengono messi in discussione da dati scientifici, telenews ed eccentrici sit-in per uno spettacolo comico e stravagante. Insieme a Stefania Remino, la compagnia è finalista alla Biennale College Teatro 2021 - Registi Under 35, sezione dedicata alla ricerca e al sostegno di talenti emergenti. Con lo spettacolo Anti Gòne scritto e diretto da Marina Cioppa, Vulìe è l’unica compagnia campana ad aver raggiunto tale traguardo tra i 430 progetti candidati lo scorso anno.



Servizio di Dalia Coronato