(Agenzia Vista) Napoli, 30 aprile 2023

Al Consolato generale Usa a Napoli, la Console Tracy Roberts Pound con indosso la maglia del Napoli srotola gli addobbi per il Consolato in vista dello scudetto per gli Azzurri. Ecco il video

UsanelSud

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev