La festa dei papà tifosi: «Una passione tramandata nel nome di D10S»

«Ho trasmesso questa grande “malattia” ai miei figli fin da subito. A loro ho raccontato tutto quello che è il mio amore per questo sport, per il Napoli e soprattutto per Diego». Nel giorno della “Festa del papà”, Il Mattino celebra tutti i padri tifosi. Principali custodi di una storia d’amore che sotto l’ombra del Vesuvio si tramanda di generazione in generazione nel segno di un unico e immenso comun denominatore: Diego Armando Maradona.

Servizio di Alessio Liberini