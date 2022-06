La festa della musica nella Reggia di Caserta

La reggia di Caserta ha festeggiato la giornata nazionale della musica con la collaborazione di Arb dance company. L’evento è stato realizzato dall’Associazione Anna Jervolino, dall’Orchestra da Camera di Caserta nell’ambito dei progetti di valorizzazione partecipata dell'Istituto museale.

Dall'edizione 2016 il Ministero della Cultura ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle Feste più affascinanti che la cultura possa offrire. L’ iniziativa traccia percorsi divisi tra il Settecento, Novecento, Green Music e tra i protagonisti i giovani danzatori Martina Fasano, Caterina Ferraro, Luigi D’Aiello della compagnia diretta da Annamaria Di Maio; con la musica di Cimarosa & Paisiello, il flauto di Antonio Troncone e il fagotto di Luigi Valletta. Come avviene in altre parti d'Europa, il progetto coinvolge in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.



Servizio di Dalia Coronato