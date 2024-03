«Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile». Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come Giogiò, il 24enne ucciso il 31 agosto del 2023 da un minorenne che gli ha sparato in piazza Municipio a Napoli.

Video NeaPhoto, Renato Esposito