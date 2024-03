Si è tenuta stamattina la conferenza stampa relativa al concerto di beneficenza «Life for Gaza», tenutosi al Palapartenope lo scorso 25 Febbraio. Con questo concerto sono stati raccolti 42.000 euro e nel corso della conferenza sono intervenuti Omar Suleiman, referente della comunità palestinese in città, e Luigi de Magistris in qualità di rappresentante del comitato dei garanti.

Servizio di Stefano Cutolo