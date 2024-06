Locus Solus/Solis, il progetto site-specific dell'artista toscano Marco Bagnoli

Prorogata fino al 23 giugno la mostra Locus Solus/Solis , il progetto site-specific dell'artista toscano Marco Bagnoli , per la Chiesa della Certosa di San Giacomo, a Capri. La mostra, a cura di Marina Guida, è stata organizzata dalla galleria torinese Giorgio Persano, da Studio Trisorio, e dall’Atelier Marco Bagnoli, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il patrocinio della Città di Capri. Un percorso espositivo in cui ogni installazione è posta in dialogo con l'architettura e l'atmosfera mistica della sede, creando un'esperienza immersiva ed ipnotica. Tramite l'immagine evocativa di una mongolfiera che si innalza verso il cielo, la mostra suggerisce una prospettiva affascinante: il fuoco non solo come elemento distruttivo, ma soprattutto come motore di elevazione e trasformazione, elemento spirituale della consapevolezza e della conoscenza e via di accesso per una nuova dimensione percettiva.