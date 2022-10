Lorenzo Maragoni, ecco il campione del mondo di poetry slam

Prima tappa campana per Lorenzo Maragoni a Santa Maria Capua Vetere. Il campione del mondo di Poetry Slam 2022 è ospite dei ragazzi di Nottetempo in occasione del progetto Movida di Cultura. Dal format di discussione culturale, che mira a sensibilizzare le offerte di vita notturna nell’intera provincia di Caserta, nasce l’alternativa alla movida violenta. Al progetto aderisce anche l’attore di Terni che arriva con lo spettacolo Stand-up comedy, in tour tra Caserta, Napoli e Benevento. Il campione della nota competizione che vede tutti i poeti gareggiare con i propri versi intreccia sul palco la poesia performativa con il teatro contemporaneo. «Il mio percorso comincia a Padova, al teatro stabile del Veneto – dice Maragoni - e parallelamente ho provato ad affiancare all'attività di attore l'attività di poeta performativo. Iniziando dagli appunti presi su un quaderno, la poesia è diventata sempre meno carta e sempre più condivisione con il pubblico. Tutti possono diventare poeti – continua il performer - ognuno può raccontare la realtà come la vede, è questione di educarsi alla cultura e allo sguardo sul mondo».

Video di Dalia Coronato